Vous le savez, cette rubrique a pour habitude douteuse de régulièrement envisager l'avenir pour mieux se moquer du présent. Crash-Test S05E29, voici 30 unes de gazettes et de magazines auxquelles vous n'êtes pas certains d'échapper dès que "vous pourrez reprendre une activité normale".

"Comment j'ai raté mon confinement : j'aurais aimé lire Anna Karénine et Le Pavillon des Cancéreux mais j'ai plutôt binge-watché cette série Netflix avec ces beaufs et ces tigres..."

...

"Comment j'ai raté mon confinement : j'aurais aimé lire Anna Karénine et Le Pavillon des Cancéreux mais j'ai plutôt binge-watché cette série Netflix avec ces beaufs et ces tigres...""Vegan depuis 5 ans, il craque pour une boîte familiale de cassoulet.""Liam Gallagher : j'ai toussé sur Noel et ce p**ain de br**leur s'est caché chez lui durant des semaines !""#JesuisGenevièveLhermitte, le hashtag de trop ?""Comment transformer son excédent de PQ en art ? Les tutos de Delphine Boël.""Après les ustensiles de cuisine et les bouteilles de vin, la nouvelle tendance tattoo est aux papillons et aux oiseaux.""Confinée, elle achète 37 kilos de farine et vit depuis une invasion de mites alimentaires.""Keith Richards admet avoir sniffé de la chloroquine.""Une pétition record demande davantage de pensionnats et le service militaire mixte, dès 12 ans.""Angèle : je n'ai pas avancé d'un poil sur mon deuxième album mais je vais sortir un DVD de mes interventions sur TikTok.""Le scénario d'Indiana Jones 5 remanié : confiné chez lui, Harrison Ford, 77 ans, passe le film à rechercher ses lunettes de lecture.""8 influenceuses admettent s'être inventé des proches morts pour acquérir davantage de followers.""Vie de bureau : après le casual friday, voilà le jeudi-chaussettes, en souvenir du confinement.""Directrice générale de la Brocante de Temploux, la nouvelle vie de Marie Kondo.""Intolérant au gluten, il guérit miraculeusement après trois mois de pizzas, de pâtes et de quiches.""Le ras-le-bol de Radja Nainggolan : marre que les gens le surnomment désormais Pangolin.""Au menu du podcast "Le Queer chevelu" : après le male gaze, le coronagaze. Le ressenti malaisant des infecté.e.s guéri.es." "Polémique : tous les billets de Tomorrowland 2021 offerts au personnel soignant, les fans d'electro dépités !""Le confinement de Joan Sfar : 14 albums, 2 scénarios de films et 3 idées de séries télévisées.""Succès des films patrimoniaux français : Canal+ annonce un remake de La Chèvre avec Pierre Niney et Omar Sy, TF1 celui de la Septième Compagnie avec le Jamel Comedy Club.""Black Friday et distanciation sociale : 14 heures de file pour des promotions d'enfer !""Dix-huitième commande de masques ratée pour Maggie De Block : cette fois, ce sont des langes !""Camping Confiné, La Vérité si je Tousse et les Bronzés à la Casa : poussée de mauvaise fièvre pour les nouvelles comédies françaises." "Démission collective de 90% des critiques littéraires belges : "durant le confinement, on a vraiment lu tous ces livres qu'on avait encensés. On a donc décidé de prendre nos responsabilités.""Ruiné mais positif, Cyril Hanouna devient entraîneur d'aérobic, déguisé en banane rose à plumes vertes.""Expulsé d'une discothèque un samedi soir parce que sa température dépassait de peu 38 degrés, Valentin (nom d'emprunt) écrit une lettre ouverte aux 9 ministres de la santé.""Sans un rond, je tourne pas rond" : le rap post-Covid de Roméo Elvis featuring son papa, des infirmières, des caissières de supermarché et un dealer de beuh.""Le DJ Quentin Mossimann en incapacité de travail : il s'est nettoyé les mains au gel coiffant durant tout le confinement."""Les gens ont pris de bien trop sales habitudes !" Le bourgmestre Lippens interdit à Knokke le port du survêtement en extérieur.""Une copie inattendue, extraordinaire et très détaillée de la tapisserie de Bayeux : voilà comment Damso s'est occupé durant tout le confinement."