Depuis le début des mesures prises par les gouvernements pour endiguer la pandémie de coronavirus, les artistes qui continuent à divertir leur public via les réseaux sociaux se font de plus en plus nombreux. Malgré les annulations de spectacles, de festivals, et de concerts, la culture n'est pas en berne, elle a envahi le web.

Du journal de confinement de Jérôme Niel, à la chanson du jour de Francis Cabrel en passant par l'émission de Charline Vanhoenacker, petit tour d'horizon de ce que nos artistes continuent à créer, même confinés.

1. Jérôme Niel

Enfermé dans son appartement parisien, celui qui se faisait auparavant appeler "La Ferme Jérôme" nous propose une vidéo par jour depuis le début du confinement. Rémi Réflexion et tous ses autres personnages sont de sortie, souvent pour un fou rire qui fait du bien.

2. Charline Vanhoenacker

Si à France Inter, les émissions tournent au ralenti, il en fallait plus pour arrêter l'équipe de "Par Jupiter". L'émission, habituellement diffusée à partir de 17h sur les ondes se retrouve dans un nouveau format : "Par Jupidémie". Tous les jours, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek accueillent leurs chroniqueurs dans un podcast diffusé sur Youtube. On vous conseille fortement ce format rafraichissant, aux allures d'une conversation Skype entre amis.

3. Francis Cabrel

"Je vous propose, pour tromper l'ennui de ces longues journées, de vous chanter une chanson par jour", explique le chanteur sur la première vidéo postée le 17 mars sur Facebook. L'artiste nous partage donc chaque jour en face caméra et en acoustique une des chansons qui a fait son succès. Rendez-vous est donc pris : chaque jour à 20h sur la page Facebook de Baboo Music, le label de sa fille.

le "jour 15" bonsoir à toutes et à tous !!! Belle soirée à vous ! Geplaatst door Baboo Music op Dinsdag 31 maart 2020

4. Pablo Andres

Retour aux sources pour celui qui a forgé sa réputation sur les réseaux sociaux. Le Belge nous offre sur sa page Facebook un "Journal du confiné". Dans un format plus que maitrisé, avec des personnages affutés, Pablo décortique avec un bon accent belge et beaucoup d'ironie le quotidien d'un confiné.

Journal d’un confiné: vive le télétravail ! Ce qui est génial avec le télétravail: c’est qu’au lieu de ne rien faire dans l’open space de ma boîte, et bien, je fous rien mais chez moi… 🖨☕ 💻🍸🧻 Geplaatst door Pablo Andres op Maandag 30 maart 2020

5. Hakim Jelili et Fadily Camara

Être confiné avec son âme soeur, ce n'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. C'est en partant de ce constat que le duo d'humoristes français nous livre des capsules vidéos sous forme de télé-réalité. Soucis du quotidien expliqués sur le ton de l'humour, quelques moqueries sur les codes de la télé-réalité, tout est réuni pour vous faire lever le coin des lèvres. On vous conseille aussi d'aller faire un tour sur leurs comptes Instagram personnels qui tournent à plein régime.

6. Poulpe

L'humoriste français qui animait chaque jour sur Canal+ une émission à son nom n'a décidément pas le temps de s'ennuyer. Tous les jours à 18h, il propose depuis le début du confinement une émission en live sur son Instagram : Restez chez Poulpe. "Un talk complètement fait à l'arrache MAIS je vais tenter de faire un truc qui se tient." explique-t-il sur sa page Facebook. Au programme : des humoristes comme Thomas VDB ou Alex Ramires mais aussi des artistes comme Suzane qui propose une chorégraphie sur le thème "se laver les mains" (ça ne s'invente pas).

7. Virginie Hocq

Reconversion pour la comédienne belge. Confinée à la maison avec sa fille Billie, elle offre chaque jour à ses abonnés Instagram un coaching sportif de 30min afin de garder la forme. Fidèle à elle-même, elle ne garde pas son sérieux très longtemps et ses lives vous feront autant rire que transpirer. "Je ne suis pas coach sportif comme vous le savez, mais plutôt humoriste et comédienne. Donc, du coup, je le fais à ma sauce, en faisant des choses drôles. C'est super chouette et s'appelle Coaching apéro, parce qu'après on boit un coup !"

https://www.instagram.com/hocqvirginie/

8. Claire Laffut

La chanteuse belge qui n'a fait que monter depuis 2019 ne s'arrête pas en ces temps de confinement. Elle propose depuis, quand elle en a l'occasion, un live Instagram avec la chanteuse Yseult. Une occasion d'inviter d'autres artistes et de discuter musique, mais pas que. On attend le prochain avec impatience.

https://www.instagram.com/clairelaffut/

9. Booder

Devoir garder les enfants à la maison, tout en continuant à travailler. Une problématique pour beaucoup mais dont Booder a décidé de jouer. Sur ses réseaux sociaux, l'acteur livre chaque jour un moment de son quotidien avec son fils. Devoirs, jeux de société, cache-cache, tout y passe, et ça fait du bien au moral.

Bien entendu, ils ne sont pas seuls. On vous encourage à fouiller les réseaux de vos artistes préférés afin de trouver les plus belles créations du confinement.

Julien Roubaud

