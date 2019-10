Alors que Joker cartonne en tête du box-office depuis sa sortie, Warner Bros en dit plus sur le prochain film mettant en scène le justicier masqué de DC Comics.

Zoë Kravitz, fille de Lenny Kravitz et Lisa Bonet vue notamment dans Big Little Lies, Les Animaux fantastiques ou Mad Max: Fury Road, va endosser le costume de Catwoman dans le film de Matt Reeves, The Batman. Elle qui avait déjà donné sa voix au personnage dans le film d'animation Lego Batman Movie donnera la réplique à Robert Pattinson, qui fera suite à Ben Affleck dans le rôle du justicier masqué.

Elle marchera dans les pas de Michelle Pfeiffer (Batman Returns, 1992), Halle Berry (Catwoman, 2004) et Anne Hathaway (The Dark Knight Rises, 2012) dans le rôle de Selina Kyle, dépeinte à la fois comme adversaire et flirt de Batman.

Jonah Hill devrait aussi faire partie du casting, sans doute dans le rôle de l'Homme-mystère. Jeffrey Wright (Westworld) est quant à lui pressenti pour le rôle du commissaire Gordon.

Le film, dont la sortie en salles est prévue pour juin 2021, sera donc confié à Matt Reeves (Cloverfield, les derniers opus de La Planète des singes) qui a récemment confié que le film serait "très noir, une histoire où Batman enquête sur une affaire qui le sort du monde de Gotham (...) Ce ne sera pas lié aux films de Christopher Nolan. Je tente de trouver quelque chose de nouveau et cool, qui serait en même temps complètement Batman".

Zoë Kravitz, quant à elle, sera aussi à l'affiche de la future adaptation en série télé de High Fidelity pour Hulu.