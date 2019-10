À quelques mois de la cérémonie récompensant le meilleur du cinéma belge, l'Académie André Delvaux dévoile les présélectionnés dans les catégories du meilleur court métrage de fiction et d'animation.

Les membres du comité ont présélectionné les 10 films éligibles pour le Magritte du court métrage de fiction: Accord parental de Benjamin Belloir, Bruxelles-Beyrouth de Thibaut Wohlfahrt et Samir Youssef, Détours de Christopher Yates, Dispersion de Basile Vuillemin, Je serai parmi les amandiers de Marie Le floc'h, Famille de Catherine Cosme, Lucía en el limbo de Valentina Maurel, Ma planète de Valéry Carnoy, Matriochkas de Bérangère McNeese, Sparring Partners de Thomas Van Zuylen.

A chacun sa malédiction de Lorène Yavo, Babines de Emilie Praneuf, Génération playmobils de Thomas Leclercq, Grand loup & Petit loup de Rémi Durin, La foire agricole de Stéphane Aubier et Vincent Patar, Nuit chérie de Lia Bertels, Robo de Léo Becker, Saigon sur Marne de Aude Ha Leplège, Sous le cartilage des côtes de Bruno Tondeur, Tutu de Gaspar Chabaud sont quant à eux, les 10 films dans la course pour le Magritte du court métrage d'animation.

Quelques jours auparavant, l'Académie a également annoncé la liste des 15 films éligibles au Magritte du meilleur documentaire.

La 10e cérémonie sera diffusée sur La Deux le 1er février prochain et Kody aura l'honneur d'être à la présentation. L'humoriste belge, révélé au près du grand public dans l'émission Le Grand Cactus et remarqué dans la nouvelle websérie Lost in Traplanta, succèdera à Alex Vizorek.

Audry Losada Valle