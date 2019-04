Vingt sociétés du secteur audiovisuel ouvrent leurs portes pour "Wallywood On Tour(ne)"

Focus Vif Rédaction en ligne

Vingt entreprises wallonnes actives dans le secteur audiovisuel ouvrent leurs portes ces samedi et dimanche dans le cadre de "Wallywood On Tour(ne)". Organisé par le fonds régional Wallimage, l'événement permettra au public de découvrir le savoir-faire local en la matière lors de multiples animations, ateliers et démonstrations.

Philippe Reynaert, directeur de Wallimage © belgaimage