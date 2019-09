Il n'est pas obligatoire d'avoir vu The Princess Bride pour estimer que l'annonce d'un remake de ce film est beaucoup plus inoffensive que l'idée d'une suite. Planète des Singes et French Connection, ce Crash Test S0504 vous fait son cinéma, cinémaaaaa...

L'un des grands émois de la semaine sur Internet, c'est qu'il semble possible que soit en ce moment même discutée l'idée d'un remake du film The Princess Bride (Rob Reiner, 1987). Ce n'est qu'une rumeur, lancée par un des patrons des studios Sony, Tony Vinciquerra. "Des gens très célèbres dont je tairai le nom veulent refaire Princess Bride", a-t-il simplement lâché en interview. Sur Twitter, Mia Farrow s'en est émue: "Une très mauvaise idée. Le film est parfait, tout le monde l'adore." C'est un projet "inconcevable" pour Jamie Lee Curtis et selon Cary Elwes, qui interprète le héros du film de 1987, "ce serait vraiment dommage de le saccager, celui-là!" Le vent de panique souffle également chez les fans anonymes, tous rangés derrière l'idée que refaire ce film reviendrait à définitivement massacrer leur adolescence. C'est que The Princess Bride est immensément culte, pour certains carrément sacré. En tourner un remake tiendrait donc du pur vandalisme, en plus de dénoter de cette vieille manie hollywoodienne de détruire les meilleurs souvenirs cinéphiles au nom du Roi Dollar. Mouais. Je ne partage pas cette vision. Je trouve cet effroi même assez délirant. Alors, certes, je n'ai jamais vu The Princess Bride. Je sais que je devrais et que je l'aimerais même probablement beaucoup. Peut-être le trouverai-je moi aussi sacré, qui sait? Mais je ne l'ai pas vu. Ou alors, je l'ai vu et je l'ai oublié. Ce n'est de t...