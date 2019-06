Trine Dyrholm n'a jamais eu froid aux yeux. L'actrice danoise le prouve encore dans le transgressif Queen of Hearts. Rencontre.

"J'aime être aussi intrépide que possible quand je travaille. Il m'arrive de connaître la peur dans la vie quotidienne mais il me faut l'ignorer dans ma vie d'actrice pour pouvoir aborder ces personnages complexes qui m'attirent, pour me mettre moi-même au défi et accepter les challenges que me proposent les gens si intéressants avec lesquels je collabore. Mais il n'y a pas que la peur à écarter. La vanité n'a pas non plus sa place. Vous ne devez pas vous demander comment les choses seront perçues de l'extérieur mais bien vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur des personnages."

