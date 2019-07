Cinq ans après le premier Kingsman, Matthew Vaughn revient avec l'histoire des origines de l'organisation secrète aux accents so british. Des premières images prometteuses dans un cadre bien différent des films précédents.

The King's Man: Première mission est un prequel qui revient sur les origines des services secrets Kingsman et c'est donc le troisième film de la saga réalisé toujours par Matthew Vaughn (Kick-ass) après Kingsman: Services secrets et Kingsman: Le Cercle d'or.

Dans cet opus, ce sont Ralph Fiennes (Harry Potter) et Harris Dickinson (Darkest Minds: Rébellion) qui entrent dans le service secret des gentlemen alors que Colin Firth et Taron Egerton ont raccrochés leurs costumes de dandys. Le reste du casting est tout aussi impressionnant. On y retrouve Gemma Aterton (Gemma Bovery), Matthew Goode (The Imitation Game), Aaron Taylor-Johnson (The Wall), Stanley Tucci (My Lady, The Hunger Games), Daniel Brühl (The Cloverfield Paradox, The Zookeeper's Wife)et Rhys Ifans (Snowden).

Alors que les pires tyrants et criminels joignent leurs forces pour préparer une guerre, un homme (Ralph Fiennes) se donne pour mission de les arrêter en se lançant dans une course contre la montre. Au cours du films se dévoileront petit à petit les origines de des services secrets Kingsman.

Comme le montrent les premières images, plus sombres que dans les films précédents, King's Man: Première mission se passe pendant la Première Guerre mondiale. On y croisera des personnages fictionnels mais aussi des personnages historiques et on y retrouve les scènes de combat impressionnantes auxquelles Vaughn nous a habitué dans les précédents opus.

Le film devrait sortir le 12 février 2020 chez nous.