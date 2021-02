Prévue en octobre dernier, la cérémonie des Magritte n'a finalement pas eu lieu. Son organisatrice, l'Académie Delvaux, entend toutefois mettre le projecteur sur le cinéma belge.

Du 31 janvier au 7 février, la RTBF déroulera le "tapis bleu" au cinéma noir-jaune-rouge en diffusant films (Duelles, Mon ket, Nos batailles...), documentaires et en invitant acteurs et réalisateurs dans ses émissions. Du 7 au 14 février, les plateformes VOD Sooner, Proximus et Voo prennent le relais avec une programmation de neuf films éligibles cette année aux différents trophées (Adorables, Adoration, Filles de joie...) .