Ramen Shop, gastronomie fine

La fiche technique de Ramen Shop, le nouveau film d'Eric Khoo, réalisateur singapourien découvert il y a une bonne dizaine d'années avec Be With Me, et dont l'on put ensuite apprécier Magic en compétition à Cannes, précise, à la rubrique genre, "drame culinaire". On ne saurait mieux dire, le cinéaste y conjuguant, entre Japon et Singapour, art de la table, quête personnelle et perspective historique, sur les pas de Masato, jeune chef spécialisé dans les ramen né d'un père japonais et d'une mère singapourienne, et parti à la recherche de ses racines familiales. "Ce projet a vu le jour il y a quelques années, lorsqu'un ami producteur m'a demandé si nous pourrions envisager de tourner un film pour célébrer les 50 ans des relations diplomatiques entre le Japon et le Singapour, explique le réalisateur, rencontré lors de la Berlinale, où son film était présenté dans ...