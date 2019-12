Ambiance Black Friday pour ce Crash Test S05E12, puisqu'on y aborde deux sujets au prix d'un seul: les effets pychologiques secondaires du de-aging dans The Irishman, et Rotten Apples, le site qui vous dit si un film est associé de près ou de loin au harcèlement sexuel. Leur point commun? Vous faire douter!

1. ROBERT ET AL ONT À NOUVEAU CINQUANTE ANS

Je laisse à d'autres la critique purement cinématographique de The Irishman. Selon moi, c'est un véritable chef d'oeuvre mais un chef d'oeuvre doublé d'un film assez bizarre. La faute au de-aging, cette technique qui permet de rajeunir les acteurs via des manipulations informatiques. Quand, dans le film, Robert De Niro et Al Pacino ont à nouveau la cinquantaine, ils ne ressemblent pas du tout au souvenir que j'ai de Robert De Niro et de Al Pacino quand ils étaient réellement quinquagénaires. Ils y sont patachons, gros, bossus et lents alors que dans Heat, à 52 ans pour l'un et 55 pour l'autre, ils étaient tous deux diablement sexy. Bien sûr, dans The Irishman, on n'est pas censés voir Robert De Niro et Al Pacino mais bien Frank Sheeran et Jimmy Hoffa, qui étaient, eux, au même âge, beaucoup moins sexy. Mais alors, vu que la technique le permet, pourquoi juste rajeunir Robert De Niro et Al Pacino et ne pas plutôt leur coller une tronche qui ressemble réellement à celles de Frank Sheeran et de Jimmy Hoffa? Cela s'est bien fait sur Rogue One, où les visages de Carrie Fisher jeune et de Peter Cushing vivant ont été greffés après le tournage sur les corps d'autres acteurs...

...