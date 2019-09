La formule a (largement) fait ses preuves: quatre jours durant, les BNP Paribas Fortis Film Days permettent de faire le plein de cinéma à petit prix - 5,5 euros la séance, pour tous les films à l'affiche dans l'ensemble des cinémas participant (il y en a une bonne quarantaine pour l'ensemble du pays).

L'occasion d'aller voir Parasite, Ad Astra ou Les hirondelles de Kaboul, par exemple. Mais aussi de découvrir les quinze avant-premières exclusives proposées pour l'occasion. Comédies, drames, cinéma d'animation, films de genre, il y en a pour tous les goûts, ou peu s'en faut. Au nombre desquels Le retour de Shaun le mouton: la ferme contre-attaque, la dernière production en pâte à modeler des studios Aardman; Bacurau, le western à la mode brésilienne de Kléber Mendonça Filho et Juliano Dornelles; Downtown Abbey, le film de Michael Engler prolongeant la série culte; La belle époque, sorte de Truman Show à la française signé Nicolas Bedos; La fameuse invasion des ours en Sicile, adapté de Dino Buzzati par Lorenzo Mattoti... Et jusqu'au retour de Rambo dans Last Blood et de la bande de La vérité si je mens! dans Les débuts... Soit, comme le diraient Olivier Nakache et Eric Toledano, dont l'on pourra apprécier le nouveau film, Hors normes, quelque chose comme Le sens de la fête...