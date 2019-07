Voyage cinématographique de près de 14 heures, La Flor, du cinéaste argentin Mariano Llinás, s'apprête à sortir dans une poignée de salles belges. Avant-goût.

C'est assurément l'événement cinéphile de l'été: la sortie, dans quelques salles de Bruxelles et de Wallonie, de La Flor, du cinéaste argentin Mariano Llinás, une oeuvre aussi atypique que monumentale du long de ses près de quatorze heures, réparties en six épisodes embrassant chacun un genre différent autour des quatre mêmes comédiennes. Et une proposition cinématographique particulièrement excitante, saluée de Rotterdam à Locarno.

...