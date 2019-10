Comédien mort en 1961 et star de l'entre-deux-guerres, Frank Fay a inventé le stand-up moderne. Il était aussi bigot, antisémite et très apprécié des admirateurs de Franco, le dictateur espagnol. Alors, quand on a ça en stock, à quoi bon encore sortir des films sur le Joker?, se demande ce Crash Test S05E06.

En écoutant Joe Rogan causer avec Bill Burr l'autre jour, j'en ai appris une bien bonne. C'est à 1:43:05 du numéro #1348 de la Joe Rogan Experience: "Le premier type à avoir fait du stand-up, si on ne compte pas Mark Twain, y explique Bill Burr, était un putain de fasciste!" Je me suis renseigné et c'est tout à fait exact. Né en 1891, mort en 1961, Frank Fay est le comédien à qui on attribue l'invention du stand-up tel qu'il se pratique encore aujourd'hui. À la fin des années 1910, il fut le premier à se présenter sur scène comme nul autre comique ne le faisait à l'époque. Il ne chantait pas, n'était pas déguisé, ni accompagné d'un petit animal ou d'un faire-valoir. Tiré à quatre épingles, en solo, plutôt naturel, il racontait ses blagues inspirées de sa vie réelle et de ses observations sociales sur un rythme très travaillé et pas trop théâtral. C'était pour l'époque drôlement original et durant les années 1920, Frank Fay connut un succès vraiment énorme, devenu l'artiste le mieux payé du vaudeville américain. Il joua ainsi deux fois par jour durant seize semaines d'affilée au Palace, un prestigieux cabaret new-yorkais qui était alors l'épicentre du show-business, pour un salaire de 18.000 dollars (de 1920, donc) par... semaine!

...