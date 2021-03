Pixar sort la bande-annonce de son prochain long métrage d'animation: Luca

Soleil, Italie, mer et fruits de mer au menu du prochain Pixar. La bande-annonce vient d'être publiée. On y suivra l'histoire de Luca et de son meilleur ami qui passent un été fabuleux même s'ils sont obligés de cacher leur secret: ils sont en réalité des monstres marins.

Pixar a choisi le moment idéal pour dévoiler la bande-annonce de son nouveau film d'animation qui sortira au cinéma dans le courant du mois de juin. Le soleil, qui a enfin décidé de pointer le bout de son nez se retrouve autant derrière nos fenêtres que dans les images qui nous sont proposées. Un long métrage qui sent bon la fraicheur de l'Italie littorale. Pixar a depuis de nombreuses années l'habitude de faire voyager le spectateur, pourtant bien calé dans son fauteuil de cinéma. Luca n'y manquera pas. C'est dans une ambiance lumineuse et colorée façon Cinque Terre sur la Riviera italienne que nous découvrons le décor du film. Le film est réalisé par le Génois Enrico Casarosa qui relève ses manches pour la première fois sur un long métrage. Il avait surtout travaillé sur les storyboards de Ratatouille, Robots ou L'Âge de Glace par exemple. "C'est une histoire profondément personnelle pour moi, non seulement parce qu'elle se déroule sur la Riviera italienne où j'ai grandi, mais aussi parce qu'au coeur de ce film se trouve une célébration de l'amitié. Les amitiés des enfants déterminent souvent le cours de ce que nous voulons devenir et ce sont ces liens qui sont au coeur de notre histoire", admet le scénariste dans le communiqué officiel. Une bande-annonce qui nous laisse un peu sur les crocs, à laquelle nous ne pouvons que répondre: "Andiamo". Synopsis: Dans une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune garçon, Luca, vit un été inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures avec son nouveau meilleur ami, mais ce bonheur est menacé par un secret bien gardé: tous deux sont en réalité des monstres marins venus d'un autre monde, situé juste au-dessous de la surface de l'eau... Charles Christiaens