Pink Screens, la vie en rose

L'édition 2018 s'articule autour de deux focus, l'un géographique, consacré au Brésil -avec notamment, en ouverture, Tinta Bruta de Marcio Reolon et Felipe Matzembacher, autour de la face sexe d'Internet, et Lembro mais dos Corvos de Gustavo Vinagre Alves, portrait de l'actrice trans Julia Katharine; l'autre, thématique, intitulé "Mange-moi", histoire de "révéler la part carnassière en chacun.e de nous" , O Clube dos Canibais, de Guto Parente, et autre Protokolle, de Jan Soldat, à l'appui...

Alignant sans discrimination courts et longs métrages, documentaires et fictions, la suite du programme n'est pas moins alléchante, où l'on relève Ultra Pulpe, le dernier opus de Bertrand Mandico, l'auteur des Garçons sauvages, mais aussi My Mother Is Pink, un road trip de la Danoise Camille Debelle, la comédie Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, découverte à la Semaine de la Critique, le documentaire Playing Men du Croate Matjaz Ivanisin. Et beaucoup d'autres encore, comme Shakedown de Leilah Weinraub, portrait onirique d'un club de strip-tease lesbien et afro-américain de Los Angeles, P!nkshasa Diaspora, documentaire LGBT congolais de Joëlle Sambi Nzeba, ou Las Herederas, remarquable premier long métrage du Paraguayen Marcelo Martinessi, Ours d'argent au dernier festival de Berlin. Sans oublier Je, tu, il, elle, oeuvre fondatrice du cinéma de Chantal Akerman, proposée ici dans sa version restaurée par la Cinematek...