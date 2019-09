L'acteur qui a longtemps incarné James Bond a affirmé qu'il était temps qu'une femme remplisse le rôle de l'agent secret le plus connu de tous les temps. Dans une interview, il a déclaré que les hommes devaient "s'écarter du chemin" pour laisser ce rôle à une femme.

C'est une certitude depuis longtemps, Daniel Craig ne rempilera pas pour un autre volet de la saga après No Time To Die, qui sortira l'année prochaine au cinéma. Lors d'une interview, Pierce Brosnan a donné son avis sur le successeur de Daniel Craig: "Cela fait 40 ans que l'on regarde des hommes remplir ce rôle. Ecartez-vous du chemin et laissez la place à une femme", a-t-il indiqué au Festival de Deauville.

L'acteur, qui a interprété James Bond à quatre reprises entre 1995 et 2002, est un argument de poids, alors que de nombreuses voix s'élèvent pour qu'une femme devienne 007. "Ce serait exaltant et excitant", a précisé Pierce Brosnan, estimant tout de même que cela ne se ferait pas sous la direction de Barbara Broccoli, la productrice actuelle.

En juillet dernier, certaines rumeurs affirmaient que Lashana Lynch interpréterait ce rôle dans Bond 25. En effet, si Bond est encore interprété par Daniel Craig, son matricule lui serait retiré et attribué à Lashana Lynch, de quoi nous offrir un grand moment de cinéma. Elle est la première femme noire à interpréter l'agent double. Cette annonce fait écho au rejet du rôle d'Idris Elba, qui n'a pas souhaité reprendre le flambeau. Il avait été malheureusement mis en cause pour sa couleur de peau par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux.

Autre rumeur quant au tournage, on pourrait voir le retour de Christoph Waltz dans le rôle de Blofeld. Ce dernier a été vu sur le tournage dans les studios Pinewood. Il était le méchant dans Spectre en 2015, et devrait donc faire son retour dans le casting du film.