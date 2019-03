Once Upon a Time in Hollywood: une bande-annonce dingue pour le prochain Tarantino

Quatre ans après Les Huit Salopards, Tarantino revient avec une brochette de stars: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Lena Dunham, Maya Hawke, Dakota Fanning, Emile Hirsch, Tim Roth et bien d'autres. Le regretté Luke Perry apparaît également dans le film; c'est le dernier film qu'il a tourné avant sa mort, début mars.

Le film se situe en l'an 1969 et suit Rick Dalton (DiCaprio), un acteur de télévision qui cherche à faire carrière dans le cinéma, accompagné de son bras droit et cascadeur Cliff Booth (Pitt).

Le trailer rythmé plonge directement le spectateur dans l'atmosphère des années 1960. On y voit déjà de nombreux personnages principaux, tels que Sharon Tate (incarnée par Margot Robbie): l'actrice et quatre autres personnes ont été tuées en 1969 par les disciples de Charles Manson (Damon Herriman), que l'on aperçoit aussi dans la bande-annonce.

Once Upon a Time in Hollywood sera présenté en avant-première le 21 mai au Festival de Cannes. Il sortira dans les salles belges le 14 août prochain.