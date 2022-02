Un monde de Laura Wandel et Une vie démente d'Ann Sirot et Raphaël Balboni, deux premiers longs métrages, ont remporté 7 prix chacun lors des 11e Magritte du Cinéma.

Ce samedi, les Magritte du Cinéma, onzièmes du nom, se donnaient pour mission de se réinventer après deux ans d'absence forcée, Covid oblige. Alors côté ambitions, clairement, l'Académie Delvaux a tapé large, avec notamment cinq maîtres et maîtresses de cérémonie, une troupe de drag queens pour distribuer les prix, une invitation à Jane Birkin pour remettre un Magritte d'honneur à titre posthume à Marion Hänsel, ou encore la mise en scène confiée à Nathalie Uffner, directrice du Théâtre de la Toison d'Or, épaulée par Sébastien Ministru et Myriam Leroy. Sur papier, il y avait de quoi assister à une soirée "originale, drôle et truffée de surprises". Mais dans la pratique, sans entrer dans les détails, on a souvent eu l'impression de voir la crêpe retomber à côté de la poêle. Mention tout de même à Dena et Inno JP qui ont tiré leur épingle du jeu.Soit. La grande fête du cinéma belge francophone a mis la diversité à l'honneur, et cela mérite d'être salué. Mais c'est surtout dans les prix remis qu'on aurait aimé voir un peu plus de diversité. Au palmarès donc, deux grands vainqueurs qui se partagent la quasi-totalité des prix, 7 chacun sur un total de 22: Un monde, de Laura Wandel, et Une vie démente, d'Ann Sirot et Raphaël Balboni. Deux premiers films dont le premier, un drame sans concession sur le harcèlement scolaire, mérite amplement chacun des prix reçus, dont ceux des meilleurs espoirs féminin et masculin pour ses deux jeunes acteurs, Maya Vanderbeque et Günter Duret. Le triomphe du second, qu'on voyait plutôt se contenter des prix techniques (le travail sublime et atypique sur les décors et les costumes doit être salué), pose par contre question. À sa sortie, on en parlait d'ailleurs comme d'un film qui "cause beaucoup pour ne pas dire grand-chose et finit par tourner quand même méchamment en rond": loin, dans notre chef, de mériter le titre de Meilleur film.Ce qu'on regrette surtout, c'est que ce palmarès très duel aura éclipsé bon nombre de films marquants pourtant nommés: le bouleversant Les Intranquilles, de Joachim Lafosse; l'ovni Fils de plouc de Lenny et Harpo Guit, qui évoluait peut-être trop loin de standards de l'Académie mais qui faisait bien partie de nos films préférés de l'année; le saisissant Filles de joie de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich; ou encore le conte cruel de la jeunesse Adoration de Fabrice Du Welz. "C'est étonnant cette situation où ce sont finalement les premiers films qui se retrouvent à être le plus récompensés", réagissait Ann Sirot à l'issue de la cérémonie, au micro de l'agence Belga. "C'est important d'être mis en avant par ses confrères, par les gens qui comme nous travaillent à faire exister des films", poursuivait-elle. N'aurait-il pas fallu, dans ce cas-là, élargir un peu plus le spectre?