James Bond boira-t-il un jour de la Vodka Red Bull? Les publicités géantes dans Blade Runner pour Atari seront-elles bientôt remplacées par le logo Amazon? C'est nouveau, ça fait peur: le placement de produit est désormais en passe de voyager dans le temps. Ce qui déplaît vraiment fortement à ce Crash Test S06E33!

Cette semaine, je me sens comme Alexander De Croo juste avant une conférence de presse du Codeco. Ce que j'ai à vous annoncer risque de fortement vous déplaire. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Pour peu que vous teniez à une certaine idée du cinéma, vous allez même être totalement furieux. Alors, voilà: 3... 2... 1... Je me lance. Il existe désormais une technologie qui permet le placement publicitaire de produits contemporains dans des films tournés il y a bien longtemps déjà. C'est la BBC qui a levé le lièvre, en publiant il y a quelques jours sur son site un article titré "Comment le placement produit pourrait bientôt s'incruster dans les films classiques". L'exemple proposé dans le papier suffit à mesurer l'ampleur de ce qui s'annonce. Imaginez revoir La Grande évasion. Lorsque Steve McQueen est poursuivi à moto par les soldats allemands, il s'arrête un moment devant les barbelés à la frontière suisse. Rien n'empêche désormais les publicitaires d'incruster dans cette image un immeuble et sur le mur de cet immeuble une publicité pour de la bière. Quelque chose qui n'a bien évidemment jamais été tourné au début des années 60 par John Sturges. Quelque chose qui fera aussi forcément l'objet de contrats. La publicité sur le mur digitalisé pourrait donc être pour de la bière jusqu'en 2025 et pour du savon ensuite. Je me permets...

