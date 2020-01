Duelles, d'Olivier Masset-Depasse, et Le jeune Ahmed, des frères Dardenne, emmènent les nominations aux Magritte, les trophées du cinéma belge, qui seront décernés le 1er février prochain.

Organisés depuis 2011 par l'Académie André Delvaux, les Magritte du cinéma visent à promouvoir la richesse de la production francophone belge auprès du public, et à contribuer à son rayonnement national et international. Objectifs largement rencontrés, si l'on considère que quelque 115 films différents ont été récompensés depuis leur création, le taux de notoriété de l'événement étant de l'ordre de 80%, tandis que la dernière cérémonie était suivie par 170.000 spectateurs de la RTBF. La réputation internationale du cinéma belge n'est, pour sa part, plus à souligner - démonstration encore, à Cannes, en mai dernier, d'où Le jeune Ahmed, des frères Dardenne, repartait avec le Prix de la Mise en scène, Nuestras Madres, de César Diaz, remportant pour sa part la Caméra d'or récompensant le meilleur premier film.

Ces deux films comptent, logiquement, parmi les favoris de cette 10e édition. Ils sont toutefois devancés, au nombre de nominations, par Duelles, l'excellent thriller hitchcockien d'Olivier Masset-Depasse, nommé dix fois, pour neuf au Jeune Ahmed, sept à Lola vers la mer, de Laurent Micheli, et six à Nuestras Madres, ces quatre titres squattant les catégories meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur film, rejoints pour cette dernière par Seule à mon mariage, de Marta Bergman.

Côté comédien(ne)s, la catégorie meilleure actrice a des petits airs de déjà vu, avec les nominations de Lubna Azabal (Tel Aviv on Fire), Veerle Baetens (Duelles), Anne Coesens (Duelles) et Cécile de France (Un monde plus grand).

Chez les acteurs, Bouli Lanners (C'est ça l'amour), Benoît Poelvoorde (Le grand bain) et Marc Zinga (La miséricorde de la jungle), tous déjà lauréats de l'un ou l'autre Magritte, sont rejoints par Kevin Janssens (De Patrick, le film flamand totalisant cinq nominations).

Enfin, quatre films se disputeront le Magritte du meilleur documentaire, à savoir Bains publics, de Kita Bauchet, By the name of Tania, de Mary Jimenez et Bénédicte Liénard, Mon nom est clitoris, de Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond, et Sans frapper, d'Alexe Poukine. Palmarès le 1er février, l'humoriste et comédien Kody relayant Alex Vizorek comme maître de cérémonie...

Direct sur ladeux, le 01/02 à 20h. Retransmission live précédée de l'avant-première de Filles de joie, de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich, dans quatre cinémas de Bruxelles et de Wallonie (www.cinevox.be)

