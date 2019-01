Girl et Nos batailles concourront face à Three Billboards, les panneaux de la vengeance de Martin McDonagh, Capharnaüm de Nadine Labaki, Cold War de Pawel Pawlikowski, Hannah d'Andrea Pallaoro et la Palme d'Or Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda.

La Belge Virginie Efira a été nommée comme "Meilleure actrice" pour son rôle dans Un amour impossible de Catherine Corsini.

Belga