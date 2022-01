Invité du podcast du magazine Deadline, James Gunn a confirmé la nouvelle. La conclusion de la trilogie Marvel devrait sortir dans les salles le 3 mai 2023.

Le réalisateur américain s'est exprimé sur le film depuis Atlanta, où a lieu le tournage: "C'est grand, sombre, et différent de ce à quoi les gens s'attendent. Je veux juste rester fidèle aux personnages, à l'histoire et donner aux fans la conclusion qu'ils méritent. C'est toujours un peu effrayant, mais je fais de mon mieux. Je sais qu'on dit souvent que le dernier film des trilogies est plus nul que les autres. Or ce n'est pas toujours le cas".

La dernière fois que les spectateurs ont vu les Gardiens sur les écrans, c'était dans les Avengers: Endgame. L'équipe devait faire face au supervillain Thanos. On sait peu de choses au sujet du film à venir, hormis que le casting habituel devrait être présent, avec Thor comme invité. Il est fort probable que certains personnages mourront, car comme James Gunn l'a dit: "c'est la fin pour nous, la dernière fois que les gens verront cette équipe de Gardiens.". Ce qui signifie qu'une nouvelle série de films avec de nouveaux Gardiens pourrait faire son apparition.

Le réalisateur a également été interrogé sur le succès de sa toute récente série Peacemaker, dérivée de Suicide Squad et basée sur le héros éponyme, désormais disponible sur plusieurs plateformes de streaming.

Amandine Fossoul

