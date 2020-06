Le cinéma situé au coeur de Bruxelles, "vaisseau historique aux normes peu banales" ouvert depuis février 2018, s'est choisi un nouveau directeur général en la personne d'Eric Franssen.

Le Conseil d'Administration de l'ASBL Le Palace, présidé par Luc Dardenne, a décidé à l'unanimité de nommer Eric Franssen Directeur général du cinéma bruxellois. Il entrera en fonction ce 1er août.

Né à Liège en 1971, Eric Franssen a étudié le cinéma à l'ULg. Il a notamment travaillé au Service général de l'Audiovisuel et des Médias au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles où il est en charge de dossiers liés à la régulation des médias et à l'organisation d'événements, ainsi qu'à Wallonie Bruxelles Images, l'agence de promotion internationale de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Eric Franssen © SDP

Suite à sa désignation, Eric Franssen s'est déclaré "très excité à l'idée de rejoindre Le Palace dont j'ai pu suivre toutes les grandes étapes, depuis son rachat par la Communauté française à son ouverture il y a deux ans. Je suis honoré par la confiance que m'accorde le Conseil d'Administration et suis impatient de rejoindre l'équipe pour oeuvrer, avec elle, à faire grandir ce projet magnifique."

Le Conseil d'Administration de l'ASBL Le Palace, présidé par Luc Dardenne, a décidé à l'unanimité de nommer Eric Franssen Directeur général du cinéma bruxellois. Il entrera en fonction ce 1er août.Né à Liège en 1971, Eric Franssen a étudié le cinéma à l'ULg. Il a notamment travaillé au Service général de l'Audiovisuel et des Médias au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles où il est en charge de dossiers liés à la régulation des médias et à l'organisation d'événements, ainsi qu'à Wallonie Bruxelles Images, l'agence de promotion internationale de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Suite à sa désignation, Eric Franssen s'est déclaré "très excité à l'idée de rejoindre Le Palace dont j'ai pu suivre toutes les grandes étapes, depuis son rachat par la Communauté française à son ouverture il y a deux ans. Je suis honoré par la confiance que m'accorde le Conseil d'Administration et suis impatient de rejoindre l'équipe pour oeuvrer, avec elle, à faire grandir ce projet magnifique."