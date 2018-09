[Le nanar de la semaine] Peppermint

Face à un système judiciaire américain inopérant et corrompu, une mère de famille modeste qui a vu son mari et sa fille se faire assassiner sous ses yeux décide de se transformer en justicière musclée... La vengeance est un plat qui se mange carbonisé dans ce calvaire doloriste à la morale nauséabonde, bien placé dans la course au pire nanar de l'année. En Cosette sans le sou et pourtant ostentatoirement refaite, Jennifer Garner joue de toute l'étendue de ses deux expressions faciales -triste et déterminée- dans des scènes d'action aux ralentis dramatisants risibles et aux punchlines indigentes mises en scène (?) par le réalisateur du déjà peu recommandable Taken. Pire que 8mm, John Wick et le récent Death Wish réunis. Une gageure en soi.

De Pierre Morel. Avec Jennifer Garner, Tyson Ritter, John Gallagher Jr. 1h35. Sortie: 12/09. °