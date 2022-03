Le film franco-suisse "Neighbours" (Voisins), du réalisateur Mano Khalil, s'est vu décerner le Grand Prix du Festival international du film de Mons, qui s'est clôturé ce samedi soir, ont annoncé ses organisateurs.

Le film évoque l'histoire d'un jeune Kurde dans un petit village à la frontière entre la Syrie et la Turquie, au début des années '80. Le prix du jury revient quant à lui à "The exam", du réalisateur Shawkat Amin Korki.

La jeune actrice belge Sophie Breyer décroche le prix d'interprétation pour son rôle dans "La ruche", de Christophe Hermans.

L'édition 2022 de l'événement montois a vu la projection de 94 films, dont 78 longs métrages et 16 courts métrages; 39 premières belges étaient au programme de 113 séances publiques.

Le film évoque l'histoire d'un jeune Kurde dans un petit village à la frontière entre la Syrie et la Turquie, au début des années '80. Le prix du jury revient quant à lui à "The exam", du réalisateur Shawkat Amin Korki. La jeune actrice belge Sophie Breyer décroche le prix d'interprétation pour son rôle dans "La ruche", de Christophe Hermans. L'édition 2022 de l'événement montois a vu la projection de 94 films, dont 78 longs métrages et 16 courts métrages; 39 premières belges étaient au programme de 113 séances publiques.