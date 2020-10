Lauréat du prix du public au Festival du Film de Gand, le documentaire For Sama ne sera pas diffusé en salles mais sera disponible en ligne. Le film sera projeté sur diverses plateformes de streaming et les profits iront aux cinémas en difficulté.

La semaine dernière, le documentaire For Sama de Waad al-Kateab et Edward Watts, déjà Oeil d'or du meilleur documentaire à Cannes en 2019, a été présenté en première au 47e Festival du film de Gand. Le portrait d'une mère qui reste dans un Alep bombardé a été un succès auprès des visiteurs du festival et le film a reçu le prix du public.

Dans des circonstances normales, le documentaire serait sorti dans les salles belges ce mercredi, mais cela n'est évidemment plus possible en raison des nouvelles mesures prises pour endiguer la crise sanitaire. Le distributeur MOOOV a décidé de proposer le film en ligne pour 8 euros. Le produit de la location en ligne via online.filmfestival.be ira entièrement aux cinémas en difficulté.

>> Lire notre interview de la réalisatrice Waad al-Kateab: la vie sous les bombes

