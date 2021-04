Pas de report pour l'édition 2021 du festival documentaire Millenium. Contrairement à l'édition 2020, qui avait été postposée au mois d'octobre dernier et qui avait pu se dérouler avec du public, la version 2021 sera totalement numérique et se tiendra du 5 au 30 mai.

Ce sont 62 documentaires qui seront en lice, distribués dans quatre compétitions et cinq focus: Compétition internationale, Compétition Vision jeune, Compétition belge, Compétition jeunes talents belges, Démocratie, Environnement, Vivre ensemble, Droits humains, Mondes.

Une occasion de mettre en images une année mouvementée qui a chamboulé les codes. Le mot d'ordre est l'échange et la réflexion, proposer des alternatives.

Le thème de cette année est le suivant: "vivre avec les autres pour se créer, se recréer et se construire, bâtir un monde commun où chacun puisse trouver sa place au-delà de ses différences."

Infos pratiques:

Programme complet: www.festivalmillenium.org

Prix par film: 4 euros

Prix pour l'ensemble des films: 15 euros

