Le film "Le Otto Montagne" de Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen sera présenté en compétition lors de la 75e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi le festival dans un communiqué de presse au moment de révéler le reste de la sélection.

Ce sera donc le troisième film belge en compétition pour la Palme d'or alors que Close de Lukas Dhont et Tori et Lokita des frères Dardenne avaient déjà été annoncés dans la sélection la semaine dernière.

Le Otto Montagne s'appuie sur le best-seller de l'Italien Paolo Cognetti. L'histoire raconte le lien d'amitié entre Pietro et Bruno, un garçon de la ville et un autre de la montagne.

Les autres productions annoncées ce jeudi pour la compétition officielle sont Un petit frère de Léonor Serraille (France) et Tourment sur les îles d'Albert Serra (Espagne).

Au total, 21 films sont en lice pour décrocher la Palme d'or.

La production belge Rebel d'Adil El Arbi et Bilall Fallah sera quant à elle diffusée lors d'une séance de minuit lors du festival.

