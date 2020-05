La 77e édition du Festival du film de Venise aura bien lieu comme prévu en septembre, a déclaré dimanche Luca Zaia, le gouverneur de région italienne. La Mostra se tiendra donc du 2 au 12 septembre 2020.

Organisée par la Biennale di Venezia, Venise est le festival du film le plus ancien au monde. En janvier, il a annoncé que Cate Blanchett présiderait sa 77e édition.

Selon les médias locaux, le gouverneur Zaia a reconnu que la programmation du festival sera probablement réduite à cause de l'arrêt des productions cinématographiques dans le monde entier depuis mars en raison de la propagation du coronavirus. Mais il estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre le rassemblement.

Les responsables de la Mostra de Venise n'ont pas encore publié de déclaration officielle sur l'état d'avancement de la cérémonie, qui devrait se dérouler du 2 au 12 septembre.

La liste des films qui seront projetés lors de l'événement est généralement dévoilée à la fin du mois de juillet.

En raison des restrictions imposées à l'industrie cinématographique à travers le monde pour limiter la propagation du virus, le Festival de Cannes, le plus grand du monde, a été contraint de reporter sa dernière édition en mai en raison de l'épidémie de virus. Si le Festival du film de Venise s'ouvre en septembre, il deviendra le premier grand événement cinématographique à se tenir à la suite de l'épidémie de coronavirus.

Bien que l'Italie ait été sévèrement touchée par l'épidémie, la péninsule prévoit de lever toutes les restrictions de voyage à partir du 3 juin. Le pays a enregistré 32 735 décès, le troisième total le plus élevé au monde après les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Organisée par la Biennale di Venezia, Venise est le festival du film le plus ancien au monde. En janvier, il a annoncé que Cate Blanchett présiderait sa 77e édition.Selon les médias locaux, le gouverneur Zaia a reconnu que la programmation du festival sera probablement réduite à cause de l'arrêt des productions cinématographiques dans le monde entier depuis mars en raison de la propagation du coronavirus. Mais il estime qu'il n'y a aucune raison de ne pas poursuivre le rassemblement.Les responsables de la Mostra de Venise n'ont pas encore publié de déclaration officielle sur l'état d'avancement de la cérémonie, qui devrait se dérouler du 2 au 12 septembre.La liste des films qui seront projetés lors de l'événement est généralement dévoilée à la fin du mois de juillet.En raison des restrictions imposées à l'industrie cinématographique à travers le monde pour limiter la propagation du virus, le Festival de Cannes, le plus grand du monde, a été contraint de reporter sa dernière édition en mai en raison de l'épidémie de virus. Si le Festival du film de Venise s'ouvre en septembre, il deviendra le premier grand événement cinématographique à se tenir à la suite de l'épidémie de coronavirus.Bien que l'Italie ait été sévèrement touchée par l'épidémie, la péninsule prévoit de lever toutes les restrictions de voyage à partir du 3 juin. Le pays a enregistré 32 735 décès, le troisième total le plus élevé au monde après les États-Unis et la Grande-Bretagne.