Le Festival international du film de Berlin, l'un des principaux festivals de cinéma au monde, ne récompensera désormais plus les acteurs séparément selon leur sexe, a annoncé sa direction. Une manière d'éviter toute hiérarchie entre hommes et femmes.

A partir de l'année prochaine, des récompenses d'Ours d'argent seront décernés pour les meilleures performances dans un rôle principal et secondaire, au lieu des traditionnels "meilleure actrice" et "meilleur acteur".

"Ne plus séparer les prix en fonction du sexe des acteurs est un signal pour une prise de conscience plus équitable des genres dans l'industrie du cinéma", ont expliqué les deux directeurs du festival, Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian.

Un nouveau "Prix du jury de l'Ours d'argent" sera également décerné l'année prochaine.

Avec Cannes et Venise, la Berlinale est l'un des plus grands festivals de cinéma au monde. Organisée chaque année en février, l'édition 2020 avait pu avoir lieu, contrairement à son homologue française qui a dû être annulée en raison de la propagation du virus. Le festival italien doit lui s'ouvrir la semaine prochaine mais selon un protocole sanitaire strict.

Les organisateurs de la Berlinale ont assuré que la prochaine édition se tiendrait également "physiquement", malgré la pandémie de nouveau coronavirus, assurant que "la plus grande sécurité possible" devait être garantie. Des ajustements "dans la structure du festival, la programmation des films et le nombre total de films présentés" seront définis "dans les prochaines semaines", a annoncé le festival. Celui-ci se tiendra dans la capitale allemande du 11 au 21 février 2021.

