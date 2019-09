Entre révélation des grands noms de demain et débarquement de stars, le Festival du cinéma américain de Deauville a fêté sa 45e édition en fanfare. Bilan cinéphile en cinq instantanés coups de coeur.

Découvert en mai dernier dans la section Un Certain Regard du festival de Cannes, Bull d'Annie Silverstein, drame rural faisant les portraits croisés d'une ado white trash texane et de son voisin afro-américain dans le milieu du rodéo, a conquis le jury deauvillais présidé cette année par Catherine Deneuve, mais aussi celui de la Révélation et celui de la Critique. Une triple consécration qu'il est permis de trouver un tantinet excessive, tant il est vrai que la très jeune et indé Compétition du festival a réservé son lot de propositions autrement plus abouties et aventureuses. Entre espoirs, découvertes, avant-premières de prestige et invités glamourisés (Kristen Stewart, Johnny Depp, Geena Davis...), la 45e édition de l'événement normand a rempli son cahier des charges aux accents d'empow...