L'acteur canadien Christopher Plummer, révélé par "La mélodie du bonheur", est décédé à l'âge de 91 ans, a annoncé vendredi son agent, cité par les médias américains.

"Chris était un homme extraordinaire qui aimait et respectait profondément son métier", a déclaré Lou Pitt, son manager de longue date, louant son "formidable style à l'ancienne" et ses facultés d'autodérision.

"C'était un trésor national qui tenait beaucoup à ses racines canadiennes", a ajouté Lou Pitt dans une déclaration transmise à l'AFP.

Elevé à Montréal, Christopher Plummer comptait 75 ans de carrière, entamée à la fois en anglais et en français.

Il avait dû attendre l'âge vénérable de 82 ans pour décrocher son premier Oscar, en 2012, pour un second rôle aux côtés d'Ewan McGregor et de la Française Mélanie Laurent dans "Beginners".

L'acteur avait été sélectionné aux Oscars quelques années plus tard, pour "Tout l'argent du monde" de Ridley Scott, un film dans lequel il avait remplacé au pied levé Kevin Spacey, rattrapé par des accusations d'abus sexuels.

Il reste à ce jour l'acteur le plus âgé à remporter la précieuse statuette dorée.

Le nom de Christopher Plummer reste paradoxalement peu connu du grand public bien qu'il ait joué dans plus d'une centaine de films aussi variés que "L'armée des 12 singes" de Terry Gilliam, "Malcom X" de Spike Lee ou encore "Star Trek 6: Terre inconnue" de Nicholas Meyer.

Il avait encore récemment tenu un rôle dans "A couteaux tirés" de Rian Johnson, aux côtés de Daniel Craig et Chris Evans.

Christopher Plummer s'est éteint à son domicile du Connecticut, dans le nord-est des Etats-Unis, aux côtés de son épouse Elaine Taylor, avec laquelle il était marié depuis 53 ans.

