Jia Zhangke: les tribulations d'un Chinois en Chine

À l'heure où sort sur nos écrans son saisissant Ash Is Purest White, le grand cinéaste chinois Jia Zhangke veut faire entendre sa voix. En filmant mais pas seulement.

"Réaliser des films reste mon activité centrale, bien sûr, mais je veux aussi agir sur les questions relatives à la production cinématographique, aux changements que je souhaite. J'ai ainsi créé voici deux ans une plateforme de diffusion de courts métrages online, et j'organise le Festival international du film de Pingyao. Plus globalement, je veux faire entendre ma voix dans la société. Serai-je entendu? Je sais juste qu'en travaillant dur à quelque chose, on peut espérer des résultats. Tandis que si vous n'agissez pas, vous êtes certain de ne rien obtenir..."(1)

