La maison de production Makeready associe Jennifer Lawrence et Paolo Sorrentino autour de l'adaptation du roman Mob Girl de Teresa Carpenter. Une histoire de mafia, mais racontée du point de vue féminin cette fois.

Mob Girl: A Woman's Life in the Underworld, est un roman de non-fiction publié en 1992 qui a valu le prix Pulitzer à son auteure, Teresa Carpenter. Jennifer Lawrence, qui produit également le film, incarnera le rôle principal de l'adaptation d'Angelina Burnett, le tout devant la caméra de Paolo Sorrentino (La Grande bellezza, Silvio et les autres).

L'histoire se centre sur le personnage d'Arlyne Brickman qui a grandi dans le quartier du Lower East Side de New York parmi les gangsters et les racketteurs. À force de faire des courses pour eux et de sortir avec l'un d'entre eux, elle est devenue la "petite amie de la mafia". Elle a ensuite voulu participer à l'action elle-même, est devenue informatrice à la police et un témoin important dans l'affaire du gouvernement contre le crime de la famille Colombo.

"Voir cette histoire d'un point de vue féminin est une approche nouvelle et excitante pour raconter une histoire de mafia classique", explique le fondateur de Makeready, Brad Weston. "On n'aurait pas pu imaginer une équipe plus parfaite, avec Jennifer dans un rôle exceptionnel et Paolo à la barre, pour faire naitre la force et la perspective de vie unique d'Arlyne à l'écran."

C'est la seconde fois que Jennifer Lawrence se glissera dans le rôle d'un personnage réel. Elle l'avait déjà fait en 2015 dans le film Joy où elle incarnait Joy Mangano, inventrice du balai-serpillère auto-essorant. Elle est en ce moment en train de travailler avec Lila Neugebauer, metteure en scène de théâtre qui fait ses premiers pas au cinéma. Dans ce projet qui n'a pas encore de titre, elle joue un soldat américain victime d'un traumatisme crânien et qui se bat pour se remettre une fois revenue d'Afghanistan.

Paolo Sorrentino produira également le film. Il a récemment produit et réalisé la série The Young Pope et est en train de travailler sur la saison 2, The New Pope, avec Jude Law et John Malkovich.

Sophie Decaestecker