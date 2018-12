Janelle Monáe rejoint le biopic sur Gloria Steinem

Intitulé "The Glorias : A Life on the Road", le film regroupait déjà au sein de son casting Julianne Moore ("The Big Lebowski", "Kingsman : Le Cercle d'or") et Alicia Vikander ("Anna Karénine", "Tomb Raider"). Réalisé par Julie Taymor, le biopic se penchera sur la journaliste et activiste féministe américaine Gloria Steinem à différentes étapes de sa vie. Le scénario sera inspiré des mémoires de la créatrice du Ms. Magazine.

Le tournage doit débuter en janvier à Savannah en Géorgie aux États-Unis. Ce n'est pas le seul biopic dans lequel apparaîtra Janelle Monáe. L'Américaine de 33 ans fait également partie d'un prochain film sur Harriet Tubman, militante en faveur de l'abolition de l'esclavage afro-américain au XIX siècle.