Le Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles lance dès ce lundi l'opération "J'peux pas, j'ai cinéma" pour soutenir la réouverture des salles obscures ce mercredi 1er juillet.

Jusqu'au lundi 31 août, 15.000 places de cinéma à 1 euro seront dans cette optique proposées au public sur le site jaicinema.be.

L'objectif est d'inciter les spectateurs à retourner dans les salles après 15 semaines de fermeture et de mettre en avant la programmation des cinémas associés, explique le CCA dans un communiqué.

Concrètement, de nouvelles places à 1 euro seront disponibles chaque mardi jusque fin août, en fonction de la programmation des 11 cinémas participants. Le nombre de place par séance à ce tarif est limité et le principe du "premier arrivé, premier servi" sera donc appliqué.

Les cinémas Aventure, Galeries, Kinograph, Palace et Vendôme à Bruxelles, Quai 10 à Charleroi, Caméo à Namur, Plaza Art à Mons, Churchill, Le Parc et Sauvenière à Liège participent à l'opération.

