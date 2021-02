Le film "Mank" est arrivé mercredi en tête des nominations aux Golden Globes, qui ouvrent traditionnellement la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood, avec des sélections dans six catégories au total, dont celle du meilleur film dramatique.

Production Netflix réalisée en noir et blanc par David Fincher, "Mank" explore l'âge d'or d'Hollywood en suivant le scénariste Herman J. Mankiewicz, joué par Gary Oldman, et la création du célèbre film "Citizen Kane" par Orson Welles.

Un autre long-métrage Netflix, "Les Sept de Chicago" d'Aaron Sorkin, arrive à la seconde place avec cinq nominations. La plateforme de vidéo à la demande, qui a vraisemblablement bénéficié du confinement lié à la pandémie et du report de grosses productions des studios traditionnels, engrange cette année 22 sélections, contre 17 l'an dernier.

Le podium des nominations est complété par "The Father", adaptation de la pièce du Français Florian Zeller avec Anthony Hopkins, "Nomadland" de Chloe Zhao et "Promising Young Woman", d'Emerald Fennel, avec quatre nominations chacun.

L'an dernier, les Globes, décernés par quelque 90 membres de l'Association de la presse étrangère d'Hollywood, avaient été vivement critiqués pour avoir totalement snobé les femmes dans la catégorie du "meilleur réalisateur" pour un film de cinéma. Chloe Zhao, Emerald Fennel et Regina King ("One Night in Miami") ont cette année lavé l'affront en se taillant une place dans cette catégorie où elles sont donc majoritaires, aux côtés de David Fincher et Aaron Sorkin.

Les Golden Globes font partie des prix les plus convoités du cinéma américain: ils sont un indicateur majeur des films et acteurs ayant de bonnes chances d'obtenir la célèbre statuette dorée des Oscars.

Les nommées sont...

Voici les nominations dans les principales catégories pour les 78ème Golden Globes, qui seront décernés à Beverly Hills, en Californie, le 28 février.

[FILMS]

Meilleur film dramatique:

"The Father"

"Mank"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Les Sept de Chicago"

Meilleure comédie ou comédie musicale:

Meilleur acteur dans un film dramatique:

Meilleure actrice dans un film dramatique:

Viola Davis, "Le Blues de Ma Rainey"

Andra Day, "Billie Holiday, une affaire d'état"

Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Promising Young Woman"

Meilleur acteur dans une comédie:

Sacha Baron Cohen, "Borat 2"

James Corden, "The Prom"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Dev Patel, "L'Histoire personnelle de David Copperfield"

Andy Samberg, "Palm Springs"

Meilleure actrice dans une comédie:

Maria Bakalova, "Borat 2"

Kate Hudson, "Music"

Michelle Pfeiffer, "French Exit"

Rosamund Pike, "I Care A Lot"

Anya Taylor-Joy, "Emma"

Meilleur acteur dans un second rôle:

Sacha Baron Cohen, "Les Sept de Chicago"

Daniel Kaluuya, "Judas and the Black Messiah"

Jared Leto, "Une affaire de détails"

Bill Murray, "On the Rocks"

Leslie Odom Jr, "One Night in Miami"

Meilleure actrice dans un second rôle:

Glenn Close, "Une ode américaine"

Olivia Colman, "The Father"

Jodie Foster, "Désigné coupable"

Amanda Seyfried, "Mank"

Helena Zengel, "La Mission"

Meilleur réalisateur:

Emerald Fennell, "Promising Young Woman"

David Fincher, "Mank"

Regina King, "One Night in Miami"

Aaron Sorkin, "Les Sept de Chicago"

Chloe Zhao, "Nomadland"

Meilleur film en langue étrangère:

"Drunk"

"La Llorona"

"La Vie devant soi"

"Minari"

"Deux"

Meilleur film d'animation:

"Les Croods 2"

"En avant"

"Voyage vers la Lune"

"Soul"

"Le Peuple loup"

Les films qui dominent

"Mank" - 6 nominations

"Les Sept de Chicago" - 5 nominations

"The Father" - 4 nominations

"Nomadland" - 4 nominations

"Promising Young Woman" - 4 nominations

[SÉRIES TÉLÉVISÉES]

Meilleure série dramatique:

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Meilleur acteur dans une série dramatique:

Jason Bateman, "Ozark"

Josh O'Connor, "The Crown"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Al Pacino, "Hunters"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Meilleure actrice dans une série dramatique:

Olivia Colman, "The Crown"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Emma Corrin, "The Crown"

Laura Linney, "Ozark"

Sarah Paulson, "Ratched"

Meilleure série comique:

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great" "Bienvenue à Schitt's Creek"

"Ted Lasso"



Meilleur acteur dans une série comique:

Don Cheadle, "Black Monday"

Nicholas Hoult, "The Great"

Eugene Levy, "Bienvenue à Schitt's Creek"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Ramy Youssef, "Ramy"

Meilleure actrice dans une série comique:

Lily Collins, "Emily in Paris"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Elle Fanning, "The Great"

Jane Levy, "Zoey et son incroyable playlist"

Catherine O'Hara, "Bienvenue à Schitt's Creek"

Meilleur film de télévision ou mini-série:

"Normal People"

"Le Jeu de la dame"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Unorthodox"

Meilleur acteur dans un film de télévision ou une mini-série:

Bryan Cranston, "Your Honor"

Jeff Daniels, "The Comey Rule"

Hugh Grant, "The Undoing" E

than Hawke, "The Good Lord Bird"

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

Meilleure actrice dans un film de télévision ou une mini-série:

Cate Blanchett, "Mrs America"

Daisy Edgar-Jones, "Normal People"

Shira Haas, "Unorthodox"

Nicole Kidman, "The Undoing"

Anya Taylor-Joy, "Le Jeu de la dame"

