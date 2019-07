En quatrième vitesse: zoom sur la course automobile au cinéma

Combinant spectacle et émotions fortes, la course automobile ne pouvait qu'inspirer les cinéastes. L'histoire du septième art est jalonnée de films la déclinant sous toutes les formes, des plus réalistes aux plus fantaisistes...

Le Mans, de Lee Katzin, 1971. Au même titre que Grand Prix de John Frankenheimer, Le Mans est la référence en matière de plongée réaliste au coeur d'une compétition automobile. Entouré de pointures de l'époque (Jacky Ickx, Jo Siffert...), Steve McQueen y dispute les 24 h du Mans 1971 au volant d'une Porsche. Plus que par son intrigue, le film vaut par son regard quasi-documentaire sur la course et ses à-côtés, et par le charisme de McQueen à qui l'épreuve inspire ce trait définitif: "This is a professional bloodsport". © Rue des Archives/Collection CSFF

Chaque semaine de l'été, zoom sur un sport extrême vu à travers ses déclinaisons au cinéma.

