Après First Man et La La Land, Damien Chazelle revient derrière la caméra pour un 5e long métrage.

Trois ans après la sortie de La La Land, le réalisateur franco-américain revient derrière la caméra pour réaliser Babylon. Produit par Paramount, le film se déroulera dans les années 20 et traitera de la transition du cinéma muet vers le cinéma parlant.

Au casting, rien n'a encore été officialisé mais Emma Stone et Brad Pitt sont en négociation pour interpréter les deux protagonistes de l'histoire. Emma Stone, qui a déjà tourné pour Chazelle dans La La Land, devrait se mettre dans la peau de Clara Bow, véritable sex-symbol du cinéma muet, tandis que Brad Pitt devrait jouer un personnage fictionnel. Tout comme Tarantino et son récent Once Upon a Time... in Hollywood, Damien Chazelle mélangera donc personnages de fictions et personnages réels.

On retrouvera bientôt Damien Chazelle sur Netflix avec la série musicale The Eddy. Il travaille également sur une série pour Apple TV+ mais aucune autre info n'a encore été annoncée sur le projet.

Audry Losada Valle