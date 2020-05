Pour la première fois, le personnage principal d'un film Disney/Pixar est homosexuel. Le court-métrage Out est disponible depuis vendredi sur la plateforme Disney+.

Le court-métrage dure une dizaine de minutes et a été diffusé pour la première fois le 22 mai sur la plateforme de streaming Disney+ (qui sera disponible en Belgique en septembre, NdlR). Les studios de films d'animation Pixar et Disney n'ont jamais accordé de rôle principal à un personnage gay. Une première et une avancée des mentalités pour la représentation des minorités LGBT à l'écran.

Out raconte l'histoire de Greg qui a du mal à dévoiler à ses parents qu'il est gay. Bien qu'il s'apprête à emménager dans une nouvelle maison avec son compagnon Manuel. Tant bien que mal, Greg tente de cacher les preuves évidentes de son homosexualité lorsque ses parents viennent l'aider lors de son déménagement. Quand tout à coup, un événement magique se produit. Le jeune homme échange son corps avec celui de son chien Jim. Très vite, il se rend compte qu'il ne doit pas cacher à ses parents qui il est vraiment.

D'autres personnages LGBT ont déjà apparu dans les films d'animation Disney/Pixar. Notamment l'acolyte de Gaston dans La Belle et la Bête mais également dans Onward, une policière licorne évoquait sa petite amie.

Le court-métrage a été écrit et réalisé par Steven Clay Hunter, qui a travaillé notamment sur Toy Story 4 et Finding Dory.