Le comédien Michel Aumont, sociétaire honoraire de la Comédie-Française qui a également excellé dans des seconds rôles au cinéma, est décédé mercredi à l'âge de 82 ans, a annoncé sa famille jeudi à l'AFP.

L'acteur, qui a incarné à merveille pendant 20 ans le rôle de Harpagon au sein de la "maison de Molière", a joué également dans des films de Bertrand Tavernier ("Des enfants gâtés", 1977) et de Claude Lelouch ("Edith et Marcel", 1983) ou plus récemment dans "Palais Royal" (2005) de Valérie Lemercier.

L'ex-président du Festival de Cannes Gilles Jacob a salué un "très grand comédien, théâtre et cinéma, classique et moderne".

"Le maintien, l'intonation, le phrasé, la justesse, l'ironie discrète jamais bien loin et cette sorte d'épaisseur humaine qui sert les grands rôles. Un de ses titres lui va bien: L'oeil du maître", a-t-il réagi sur Twitter.

Récompensé de plusieurs Molières, ce Parisien discret, modeste et plein d'humour né le 15 octobre 1936 avait suivi sa mère comédienne dès son plus jeune âge au Festival d'Avignon. Il était entré à 18 ans au Conservatoire national d'art dramatique avant de remporter deux ans plus tard un premier prix de comédie moderne.