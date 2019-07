Décès de Philippe Ogouz, voix française de Bobby dans "Dallas" et de Capitaine Flam

Focus Vif Rédaction en ligne

L'un des comédiens de doublage les plus célèbres en France, voix notamment de Bobby Ewing dans "Dallas" et du dessin animé Capitaine Flam, est décédé à 79 ans, a annoncé vendredi la Société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes (Adami), qu'il avait présidée.

Philippe Ogouz 2010 © isopix