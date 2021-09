Il était l'amoureux de Catherine Deneuve dans "Les parapluies de Cherbourg": l'acteur italien Nino Castelnuovo est mort à 84 ans, a annoncé mardi sa famille.

L'acteur a succombé lundi à Rome à une longue maladie selon sa femme, l'actrice Maria Cristina Di Nicola et leurs deux enfants, cités par la presse italienne.

Nino Castelnuovo, né Francesco Castelnuovo le 28 octobre 1936, avait commencé par jouer les seconds rôles dans des films relativement modestes à la fin des années 1950, avant d'apparaître dans "Rocco et ses frères" (1960) de Luchino Visconti, avec Alain Delon, Annie Girardot et Claudia Cardinale.

Devenu un acteur populaire grâce à l'adaptation télévisée du chef d'oeuvre de la littérature italienne "I promessi sposi" ("Les fiancés") d'Alessandro Mazoni, il était connu en France pour avoir incarné le jeune Guy, amoureux de Geneviève (Catherine Deneuve) dans "Les parapluies de Cherbourg", film culte de Jacques Demy, Palme d'Or à Cannes en 1964.

Il avait aussi interprété l'archéologue D'Agostino dans "Le patient anglais" d'Anthony Minghella en 1996.

