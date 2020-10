L'actrice britannique Margaret Nolan est décédée à l'âge de 76 ans, a indiqué dimanche soir le réalisateur Edgar Wright, qui a récemment travaillé avec elle sur le film "Last Night In Soho".

Margaret Nolan était surtout connue pour son rôle dans Goldfinger (1964), le troisième James Bond, incarné alors par Sean Connery. Sur une des affiches du film, elle apparaît en toile de fond recouverte de peinture dorée.

La même année, elle a également fait une apparition dans le film sur et avec les Beatles "A Hard Day's Night".

Née dans le Somerset (sud-ouest de l'Angleterre), Margaret Nolan a débuté comme mannequin avant d'enchaîner une carrière de six décennies au grand et petit écran. Elle est apparue dans une douzaine de films. Elle ne jouait qu'un petit rôle dans "Last Night in Soho", un film d'horreur qui s'inscrit dans le Londres des années '60. La sortie du film est prévue pour avril.

