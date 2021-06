Acteur américain prolifique nominé aux Oscars et apparu dans la saga Superman, Toy Story 3 ou Network, Ned Beatty est décédé à l'âge de 83 ans, ont annoncé les médias lundi.

"Ned est décédé de causes naturelles dimanche matin entouré de sa famille et de ses proches", a déclaré Deborah Miller, agente chez Shelter Entertainment Group, selon CNN. Natif du Kentucky, il a fait ses débuts à l'écran en 1972 dans Delivrance de John Boorman, début d'une longue carrière qui s'est poursuivie jusqu'au 2013. Il a joué également dans Superman, Les Hommes du Président, et la série télévisée Homicide: Life on the Street.

Il a prêté sa voix à l'ours machiavélique Lotso dans le dessin animé Toy Story 3 des studios Pixar, qui a été nominé aux Oscars dans la catégorie des meilleurs films. C'est son rôle dans Network: Main basse sur la télévision qui a valu à Ned Beatty une nomination aux Oscars dans la catégorie de Meilleur acteur pour un second rôle. Il y avait prononcé un monologue cynique qui a marqué les mémoires sur les dollars, les cents et "les forces primitives de la nature".

