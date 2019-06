Danny Boyle imagine un monde sans les Beatles: "Comment voulez-vous que je refuse un projet comme celui-là?"

Philippe Manche Journaliste

Danny Boyle, réalisateur de Trainspotting, et Richard Curtis, scénariste de Four Weddings and a Funeral, main dans la main pour Yesterday, une charmante comédie romantique dans un monde où The Beatles n'ont jamais existé. Rencontre.

Une place de star à prendre dans un monde sans Beatles... © DR

À main gauche, Danny Boyle. Cinéaste qu'on ne vous fera pas l'injure de présenter pendant des plombes depuis son Trainspotting (1996), film coup de poing adapté du roman éponyme d'Irvine Welsh, transcendé par une bande originale carabinée (l'hymne Born Slippy d'Underwold) qui révèle une nouvelle génération de comédiens made in Britain, Ewan McGregor ou Kelly Macdonald en tête. Avec treize longs à son actif, Boyle se construit une filmographie qui flirte tantôt avec la comédie noire (A Life Less Ordinary, 1997), la science-fiction (Sunshine, 2007), le tube interplanétaire oscarisé (Slumdog Millionaire, 2008), le quasi expérimental (127 Hours, 2010) ou le biopic (Steve Jobs, 2015).

...

