[Critique ciné] Widows (Les Veuves), drôles de dames

Quatre hommes pour un "casse". Un magot, un fourgon, des armes, des coups de feu qui claquent, l'argent qui change de main, et puis la fuite. L'adrénaline coule à flot. Avec Liam Neeson en meneur, la petite bande semble assurée de réussir son coup. Mais les choses se compliquent, la police rapplique plus vite qu'attendu, le piège se referme. Et le quatuor de malfrats de finir dans le brasier d'un véhicule devenu leur tombe... Ainsi commence Widows, avant de passer d'un seul coup, "cut", aux veuves du titre, épouses ou compagnes des quatre braqueurs morts. Viola Davis incarne Veronica, celle qu...