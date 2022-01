2 star star star star star

On pense, forcément, à un Ocean's Eleven du pauvre, mâtiné d'un parfum d'aventure à la Tintin hélas peu exploité, face à ce divertissement standardisé multipliant les personnages types et les situations prévisibles

Réalisateur ibérique ayant connu le succès que l'on sait avec REC, Jaume Balagueró est aux commandes de ce modeste film de casse au casting européen qui situe son action...

Réalisateur ibérique ayant connu le succès que l'on sait avec REC, Jaume Balagueró est aux commandes de ce modeste film de casse au casting européen qui situe son action en pleine Coupe du monde de football 2010. Une équipe de cambrioleurs de haut vol y tente par tous les moyens de récupérer un vieux trésor des mers dont le secret est enfermé dans une banque au système de sécurité réputé inviolable. On pense, forcément, à un Ocean's Eleven du pauvre, mâtiné d'un parfum d'aventure à la Tintin hélas peu exploité, face à ce divertissement standardisé multipliant les personnages types et les situations prévisibles. Si l'action peut s'y montrer efficace et rythmée, la gestion des temps morts y est, quant à elle, tout à fait désastreuse.