2 star star star star star

COMEDIE | Une nouvelle comédie frenchie sans sel au menu, et qui laisse largement sur sa faim.

Ils vivent dans une caravane, à côté du chantier à peine ébauché où ils espèrent un jour construire leur maison. Le père a beau dire qu'" impossible n'est pas Chamodot", la situation financière de la petite famille inquiète. Pas de chance pour le fils adolescent, qui a le coup de foudre pour une jeune harpiste, laquelle l'invite à venir la voir en concert à... Venise. Entre comédie sociale et film d'apprentissage, le film d'Ivan Calbérac emprunte la voie (trop) prudente du sentimentalisme, frôlant la mièvrerie à plusieurs reprises. Benoît Poelvoorde y fait du Poelvoorde et Valérie Bonneton y fait du Bonneton, à la paresseuse. Bref une nouvelle comédie frenchie sans sel au menu, et qui laisse largement sur sa faim.